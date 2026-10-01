SAN VALENTINO IN CAMPO. Un rimorchio di un autocarro si è ribaltato questa mattina, primo ottobre, poco dopo le 8, in un tornante lungo la strada provinciale che porta a San Valentino in Campo. Nell'incidente non si sono registrati feriti, ma le operazioni per liberare la carreggiata sono state particolarmente lunghe e complesse.

Sul posto è intervenuta la squadra gru dei vigili del fuoco permanenti di Bolzano. Il primo passo è stato raddrizzare il rimorchio finito su un fianco, operazione effettuata con l'impiego della gru.

Successivamente è stato necessario travasare il mangime trasportato dal mezzo, prima di poter procedere con la rimozione definitiva. Una volta svuotato, il rimorchio è stato caricato su un mezzo di traino e portato via.

Per consentire l'intervento in sicurezza, la provinciale per San Valentino in Campo è rimasta completamente chiusa fino alle 13.45. Alle operazioni hanno partecipato anche i vigili del fuoco volontari di San Valentino in Campo, il servizio strade e la polizia locale.