MORI. Raffiche di mitragliatrice nei boschi sopra Ravazzone, rumori fortissimi avvertiti fin dalla statale e cittadini allarmati. È stato un risveglio decisamente insolito quello di ieri mattina a Mori, dove il crepitio delle armi ha attirato l'attenzione di numerose persone, facendo scattare domande e preoccupazione su quanto stesse accadendo nella zona.

Diversi i residenti della zona di Ravazzone allarmati che hanno segnalato il fatto alle forze dell'ordine

All'origine dei colpi c'erano alcune esercitazioni militari in corso nell'area del Parco Camanghen, sopra l'abitato di Ravazzone. Le raffiche, particolarmente intense, sono state udite a grande distanza, arrivando fino alle zone attraversate dalla statale e sorprendendo chi si trovava nelle vicinanze.

Le esercitazioni e soprattutto il forte rumore provocato dalle armi hanno così acceso la polemica a Mori, con cittadini che chiedono chiarimenti sull'attività militare svolta nell'area e sulle modalità con cui è stata organizzata.



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