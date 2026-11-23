VENEZIA - "La scomparsa di Corrado Augias riporta inevitabilmente l'attenzione sulla necessità di arrivare a una legge che riconosca, con regole rigorose e tutte le necessarie garanzie, la libertà di scelta. Questo non significa obbligare nessuno all'eutanasia. Significa riconoscere una possibilità, non imporre una scelta". Lo ha dichiarato all'ANSA il presidente del Consiglio regionale del Veneto. "Leggendo la toccante intervista che la figlia Natalia ha rilasciato a Repubblica - prosegue Zaia - ho ritrovato proprio l'uomo che avevo conosciuto. È il racconto di un uomo che, anche di fronte alla malattia e alla fase terminale della propria esistenza, ha voluto conservare la propria autonomia e libertà. Un atteggiamento coerente con la sua storia, con il suo pensiero e con quel senso di responsabilità individuale che ha sempre contraddistinto la sua vita. Secondo quanto ricostruito dalla stampa, Augias aveva deciso di interrompere le cure, scegliendo di non proseguire i trattamenti medici e di affrontare consapevolmente l'ultima fase della propria vita. Una decisione personale che merita il massimo rispetto e che richiama un principio nel quale credo profondamente: il diritto di una persona, in condizioni di sofferenza estrema e irreversibile, a vedere rispettate la propria volontà e la propria dignità. Una questione di civiltà, di libertà e di rispetto dell'essere umano". Zaia ribadisce che "chi, per convinzioni religiose, etiche o personali, desidera affrontare la malattia fino al suo naturale epilogo deve essere pienamente libero di farlo, ricevendo tutte le cure e l'assistenza necessarie. Ma altrettanto rispetto merita chi, davanti a una sofferenza insopportabile, manifesta una volontà diversa. Una legge che riconosce una libertà non obbliga nessuno a esercitarla. Ma l'assenza di quella legge può impedire a qualcuno di scegliere. Il nostro Paese è sufficientemente maturo per affrontare questa discussione con serietà e umanità. Se ne parla dal 2009, dopo la toccante esperienza di Eluana Englaro, si sono succeduti tanti parlamenti diversi e forze politiche diverse, ma questa è una questione che non ha colore politico. Ora è giunto il tempo dii arrivare ad una legge nazionale e assumersi la responsabilità di dare risposte, senza ulteriori rinvii, come peraltro chiedeva anche Corrado", conclude.