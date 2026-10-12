BRUXELLES - "Dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 106 miliardi di euro in più, senza che ciò abbia garantito nemmeno una molecola di energia aggiuntiva. Da febbraio, i prezzi del gas sono aumentati del 140% e quelli del diesel sono raddoppiati. Famiglie e imprese pagano alla pompa il prezzo di una crisi che va ben oltre i nostri confini. Il nostro piano immediato è chiaro". Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alle giornate di studio del Ppe a Taormina. "Abbiamo introdotto un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a favore dei settori industriali più esposti, che provvederemo a prorogare ed estendere. Abbiamo definito misure per aiutare le famiglie più bisognose, non attraverso sussidi a pioggia - che alimenterebbero la domanda o avvantaggerebbero i redditi più alti - bensì tramite un sostegno mirato - ha sottolineato -. A questo proposito, devo però aggiungere una nota di cautela: negli ultimi mesi i costi di indebitamento degli Stati membri sono aumentati notevolmente; dobbiamo quindi tenere conto dei limiti della nostra capacità fiscale", ha avvertito. "Ma non basta curare i sintomi. Abbiamo bisogno di energia più sicura, accessibile e prodotta in Europa, per l'Europa: ovvero energia nucleare e rinnovabili. Ci garantiscono indipendenza dai mercati esteri dei combustibili fossili. Abbiamo elaborato un piano, ed è giunto il momento di continuare a investire in questa indipendenza", ha ribadito von der Leyen.