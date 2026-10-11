BRUXELLES - "L'Ucraina sarà al centro del Consiglio europeo di questa settimana. Discuteremo delle sue necessità finanziarie per il prossimo anno e di come mobilitare nuovi aiuti a livello globale". Lo afferma la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo il colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Questa settimana l'Ue fornirà inoltre ulteriori finanziamenti per droni e missili, per rafforzare le difese dell'Ucraina e proteggere i suoi cieli", annuncia von der Leyen. La presidente della Commissione sottolinea inoltre che "è prevista anche l'apertura di altri due gruppi di capitoli nei negoziati di adesione" dell'Ucraina all'Ue. "Lo slancio è reale", conclude.