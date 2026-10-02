Die aktuellen Störungen auf der Vinschger Bahn standen am Mittwoch bei einem Treffen von Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, der Südtiroler Transportstrukturen AG (STA) sowie Vertretern der Gemeinden und des Tourismus in Schlanders im Mittelpunkt. Ziel ist es, den Bahnbetrieb zu stabilisieren und den verlässlichen Stundentakt sicherzustellen. Ursache der derzeitigen Unregelmäßigkeiten ist laut STA vor allem das noch nicht reibungslose Zusammenspiel der neuen Elektrozüge mit der modernisierten Infrastruktur und der automatischen Betriebssteuerung.

Ein Großteil der Probleme sei bereits behoben, an den offenen Punkten arbeite ein Team des Zugherstellers Alstom vor Ort. Derzeit verkehren Elektrozüge zwischen Mals und Latsch, während zwischen Laas und Meran Dieselzüge eingesetzt werden. Für den Abschnitt Mals-Meran ist in Latsch ein Umstieg mit einem Zeitpuffer von rund 30 Minuten vorgesehen. Zusätzlich bleiben die Ersatzbusse der Linie B250 im Halbstundentakt im Einsatz. Die neuen Elektrozüge dürfen noch nicht bis Meran fahren. Dafür fehlen weiterhin Genehmigungen von RFI, der Europäischen Eisenbahnagentur ERA und der staatlichen Eisenbahnsicherheitsagentur ANSFISA. Mit den erforderlichen Zulassungen wird Anfang 2027 gerechnet.

Die Dieselzüge sollen bis 2030 im Einsatz bleiben. „Ein verlässlicher Betrieb im Vinschgau ist die Grundlage dafür, das Angebot auszubauen und die Anbindung bis nach Meran zu verbessern", sagte Alfreider. Die weiteren Ausbauschritte sind für 2027 vorgesehen; ein verbindlicher Termin für zusätzliche Verbindungen steht laut STA noch nicht fest. Auch für den Einsatz der Züge im österreichischen Bahnnetz sind weitere Genehmigungen erforderlich.