ROMA - Ammontano a 2 milioni le risorse messe a disposizione nel 2026 dal ministero dell'Interno per sostenere le iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani. I contributi sono destinati a 109 Comuni capoluogo di provincia e hanno lo scopo di finanziare campagne di formazione e sensibilizzazione, insieme ad interventi sul territorio che possono prevedere anche forme di supporto psicologico. "Le truffe agli anziani rappresentano una ferita alla dignità di chi ha dato tanto alla comunità, contribuendo a costruire il nostro presente. Per questo il Viminale continua a sostenere, con importanti finanziamenti, le iniziative a tutela dei più fragili. L'impegno nel proteggere gli anziani da criminali e malintenzionati è la misura della civiltà di un Paese. Mettere in campo ogni sforzo per tutelarli e sostenerli significa onorare il patto tra generazioni", ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Gli enti locali beneficiari del contributo potranno presentare domanda alla prefettura competente, proponendo un progetto le cui attività dovranno concludersi entro il 30 novembre 2027.