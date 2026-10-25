BRUXELLES - Vula Tsetsi e Ciarán Cuffe, co-presidenti del Partito Verde Europeo, si congratulano con la "Lista degli Studenti" (Student List) e con tutti coloro che, in Serbia, si sono mobilitati a favore della responsabilità, della democrazia e di un futuro libero dalla corruzione. "Negli ultimi due anni, gli studenti serbi hanno dato vita a una mobilitazione senza precedenti, riunendo un'ampia coalizione che ha coinvolto diversi settori della società - affermano -. Hanno dimostrato un coraggio e una determinazione straordinari, mantenendo al contempo il loro movimento democratico, inclusivo e aperto. La voce dei cittadini è stata ascoltata. Il loro successo lancia un messaggio potente: quando le persone si uniscono per la giustizia, la libertà e la responsabilità, le loro voci non possono essere ignorate". "Ora, l'Europa deve stare al fianco del popolo serbo - rimarcano i verdi europei -. Chiediamo all'Unione Europea di sostenere la ricostruzione dello Stato di diritto, il ripristino delle istituzioni democratiche e la lotta contro la corruzione. La Serbia ha bisogno di un percorso credibile e accelerato verso l'adesione all'Ue, sostenuto da riforme democratiche autentiche. Per i Verdi europei, la Serbia deve far parte dell'Unione Europea."