BRUXELLES - "Il negoBox sul bilancio pluriennale presentato dalla presidenza irlandese è una vergogna. I massicci tagli al bilancio indeboliranno l'Ue nel momento peggiore possibile. Gli oltre 35.000 decessi registrati quest'estate dimostrano che abbiamo bisogno di maggiori finanziamenti" per far fronte alle calamità naturali, "non di una riduzione della protezione civile. Insieme ai leader di S&D, Renew e Ppe, non approveremo questo Qfp". Lo scrive su X la co-presidente dei Verdi Ue Terry Reintke.