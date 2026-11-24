AOSTA. Oltre 60 centimetri di neve fresca sopra i 1.500 metri, vento forte in quota e pericolo valanghe di grado 4 su 5. È una situazione di particolare attenzione quella segnalata lunedì 23 novembre in Valle d'Aosta, dove le abbondanti nevicate hanno spinto il Centro funzionale regionale a diramare un'allerta gialla per gran parte del territorio.

Gli accumuli più consistenti si registrano lungo le aree montane al confine con Francia e Svizzera, dove le precipitazioni hanno superato i 60 centimetri. Le condizioni meteorologiche sono rese più complesse dalla presenza di forti venti in quota, mentre nelle vallate centrali e orientali è segnalato il foehn.

Particolarmente elevato il rischio di valanghe, classificato come forte, con grado 4 su una scala di 5, nel bollettino Aineva. Le zone interessate comprendono Val Veny, Val Ferret, Valgrisenche, valle di La Thuile, Gran San Bernardo e Ollomont.

L'allerta gialla riguarda quasi tutta la Valle d'Aosta, con esclusione della parte meridionale della regione. Gli importanti accumuli di neve fresca, associati all'azione del vento, richiedono particolare prudenza nelle attività in montagna, soprattutto sui pendii esposti al distacco di valanghe.