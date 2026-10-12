ROMA - "Oggi, nel giorno della scoperta dell'America, celebriamo un grande italiano, Cristoforo Colombo ma anche i valori occidentali e l'amicizia tra i nostri popoli e le nostre nazioni. Gli emigrati italiani hanno rappresentato per tanti anni un legame straordinario, non possiamo dimenticare che anche grazie a loro, e agli Stati Uniti, l'Europa e l'Italia sono nazioni libere". Così il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara che oggi con il presidente della National Italian American Foundation (Niaf), Robert Allegrini, ha sottoscritto un Protocollo d'intesa per promuovere la conoscenza dell'emigrazione italiana nelle scuole.