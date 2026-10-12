ROMA - "Oggi, nel giorno della scoperta dell'America, celebriamo un grande italiano, Cristoforo Colombo ma anche i valori occidentali e l'amicizia tra i nostri popoli e le nostre nazioni. Gli emigrati italiani hanno rappresentato per tanti anni un legame straordinario, non possiamo dimenticare che anche grazie a loro, e agli Stati Uniti, l'Europa e l'Italia sono nazioni libere". Così il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara che oggi con il presidente della National Italian American Foundation (Niaf), Robert Allegrini, ha sottoscritto un Protocollo d'intesa per promuovere la conoscenza dell'emigrazione italiana nelle scuole.
Valditara, grazie all'America l'Europa e l'Italia sono libere Protocollo per promuovere la conoscenza dell'emigrazione italiana nelle scuole
12 ottobre 2026 • 10:42