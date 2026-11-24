FIRENZE - "Sfido tutti gli autentici sostenitori dei diritti delle donne ad appoggiare il decreto Valditara che sarà votato giovedì" sul divieto all'uso di burqa e niqab a scuola "perché su questo tema non possiamo dividerci altrimenti facciamo chiacchiere, raccontiamo menzogne e inganniamo i cittadini". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in una conferenza stampa a Firenze nella sede della Lega a Firenze. "Ci impegniamo a far sì che questo sia un primo passo perché poi deve riguardare l'intera società". Per Valditara "le nostre società non avrebbero accettato nemmeno 200 anni fa che una donna girasse per una strada con il volto mascherato".