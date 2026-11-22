ROMA, 22 NOV - "Le giustificazioni di Lara Ghiglione sono irricevibili. La foto la ritrae mentre regge il cartello con il presidente del Consiglio, i due vice premier, il ministro Bernini e il sottoscritto a testa in giù. Quella stessa foto è stata pubblicata sui suoi profili social. Il messaggio di violenza è inequivocabile. Dire che ignorava il contenuto del cartello è pretestuoso. Se davvero Ghiglione lo ha tenuto in mano e poi ne ha diffuso l'immagine senza nemmeno guardarla, siamo di fronte a una grave leggerezza. Se lo aveva visto, la sua spiegazione è un evidente tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità. L'episodio è grave. Evitiamo di buttarla sul ridicolo. Da una dirigente nazionale della Cgil mi aspetto che condanni pubblicamente quel messaggio e chieda scusa". Lo dichiara Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito. Sul suo profilo Facebook, Lara Ghiglione commenta: "A quanto pare, il ministro Valditara trova il tempo di commentare le foto delle manifestazioni e i cartelli delle studentesse e degli studenti. Il 20 novembre erano in piazza proprio per contestare i suoi tagli alla scuola e i mancati investimenti nella scuola pubblica. Su questo aspettano ancora una risposta. Il cartello su cui il ministro fa polemica era di una studentessa che manifestava pacificamente. Ho fatto una foto con lei - riferisce la sindacalista della Cgil - perché mi piaceva la frase 'Non mi faccio sottomettere dagli uomini, figuriamoci dal governo' e nient'altro".