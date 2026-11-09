ROMA - "La crisi climatica rappresenta oggi una delle principali minacce ai diritti dell'infanzia. Quasi ogni bambino nel mondo è esposto ad almeno un grave rischio climatico, mentre oltre 1,1 miliardi di minorenni affrontano contemporaneamente tre o più minacce legate a eventi estremi come alluvioni, siccità, ondate di calore e tempeste". Lo afferma l'Unicef che in vista della COP31, che si apre oggi in Turchia, ad Antalya, chiede "ai negoziatori e ai Governi di riconoscere formalmente gli impatti sproporzionati della crisi climatica sui bambini e di integrare sistematicamente i loro diritti nelle decisioni adottate nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici". Tra le principali richieste presentate alla COP31 vi è il rafforzamento delle politiche di adattamento affinché tengano conto delle esigenze specifiche dell'infanzia. L'Unicef sollecita anche una maggiore attenzione al ruolo dell'educazione e della partecipazione dei giovani e propone che il nuovo Piano d'Azione sull'Action for Climate Empowerment riconosca esplicitamente i bambini come un gruppo distinto, con bisogni e diritti specifici, accanto ai giovani. Infine, l'Unicef invita tutti i governi ad aderire alla Dichiarazione su Bambini, Giovani e Azione Climatica, già sottoscritta da 70 Paesi, impegnandosi a promuovere politiche climatiche inclusive, partecipative e orientate ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Per portare al centro del dibattito il punto di vista delle nuove generazioni, l'Unicef Italia ha lanciato il concorso fotografico "Uno scatto per il clima - ambiente e futuro visti da me", rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni chiamati a raccontare attraverso la fotografia come la crisi climatica stia influenzando la loro vita e quali azioni siano necessarie per costruire un futuro più giusto e sostenibile. È possibile partecipare fino al 28 marzo 2027, informazioni e regolamento su www.unicef.it/scatto-clima Nell'ambito della COP31, il 14 novembre l'Unicef Italia parteciperà all'evento "From Local Communities to COP31: Youth at the Core of Climate Action", organizzato insieme a Fondazione Cima, Hubzine Italia - Osservatorio Parigi, Save the Children Italia e WeWorld. L'iniziativa metterà a confronto giovani attivisti, rappresentanti istituzionali e organizzazioni della società civile sulle opportunità di partecipazione dei giovani alle politiche climatiche, dall'azione locale ai negoziati internazionali.