Traditionelle Heilpflanzen und ihr Potenzial für nachhaltige Landwirtschaft und regionale Wertschöpfung stehen im Mittelpunkt eines neuen Netzwerks der Freien Universität Bozen. Am 30. September kamen in Bozen erstmals Südtiroler Landwirtschaftsbetriebe, Forschende, Fachleute aus Ausbildung und Beratung sowie Verarbeiter zusammen.

Das Treffen ist Teil des europäischen Forschungsprojekts EcoFABULAnds, das Möglichkeiten zur Nutzung traditioneller Heilpflanzen, zur Förderung der Biodiversität und zum Erhalt überlieferten Wissens untersucht. Ziel ist es, Erfahrungen und Bedürfnisse auszutauschen, die Akteure stärker zu vernetzen und gemeinsame Ansätze für die weitere Entwicklung des Bereichs zu erarbeiten. „Wir wollen die Menschen, die sich mit Anbau, Produktion und Verarbeitung von Heilpflanzen beschäftigen, zusammenbringen", sagte Leonardo Montagnani, Professor an der unibz.

Dabei könnten auch Südtiroler Erfahrungen und Rahmenbedingungen für andere europäische Regionen von Interesse sein. Das seit 2025 laufende und EU-finanzierte Projekt wird von der Humboldt-Universität zu Berlin koordiniert. Neben Südtirol beteiligen sich Living Labs in Südirland, Berlin-Brandenburg, Südungarn und Zypern. In Südtirol sind unter anderem die Webagentur Tincx, die Genossenschaft Donne Nissá Frauen, der Kräuter-, Blumen- und Früchtehof Noàl sowie das Grafikdesign-Kollektiv Marameolab beteiligt. Die wissenschaftliche Untersuchung der ökologischen Funktionen heimischer Heilp