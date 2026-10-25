BARI - Un 54enne di nazionalità senegalese affetto da malaria è ricoverato nel reparto di malattie Infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Ieri era giunto in Pronto Soccorso a Barletta per febbre molto alta. Quindi, sempre ieri, è stato trasferito a Bisceglie dopo che gli è stata diagnosticata la malattia. Allo stato è in atto la terapia prevista e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il 54enne, che lavora in Italia, avrebbe contratto la malattia in un recente viaggio in Senegal.