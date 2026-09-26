BRUXELLES. «Gli agricoltori vanno ascoltati, non puniti». L’eurodeputato di Forza Italia-Ppe Flavio Tosi interviene sulle norme europee relative alle emissioni industriali e degli allevamenti, contestando l'apertura di procedure d'infrazione per il mancato recepimento nei termini della direttiva.

Secondo Tosi, sarebbe «surreale» procedere mentre sul quadro normativo sono in corso interventi e discussioni per semplificare gli adempimenti. L’eurodeputato sostiene che gli obiettivi ambientali non debbano tradursi in nuovi costi e vincoli per le aziende agricole, richiamando anche il precedente dibattito sulla direttiva relativa alla prestazione energetica degli edifici.

«Non possiamo continuare a scaricare sulle imprese agricole il costo di leggi non sostenibili economicamente», afferma Tosi, che chiede all’Europa di ridurre la burocrazia e adottare regole che tengano maggiormente conto delle condizioni economiche delle aziende. La direttiva europea rivista sulle emissioni industriali e zootecniche riguarda in particolare i grandi allevamenti intensivi di suini e pollame; secondo la Commissione, le nuove disposizioni non si applicano al 70% degli allevamenti suinicoli e avicoli di piccole e medie dimensioni. Environment

Per Tosi, infine, la transizione ambientale non deve trasformarsi in una politica «contro le imprese e contro gli agricoltori». La richiesta è quella di correggere l'impostazione europea puntando sulla semplificazione: «L’Europa ha perso competitività anche per un eccesso di regolamentazione. Dobbiamo normare meglio, non normare di più».