BRUXELLES - Quattro conferenze intergovernative con Montenegro, Albania, Moldova e Ucraina sono in programma nei prossimi giorni, dopo la decisione presa ieri dagli Stati membri. Lo ha annunciato la commissaria europea all'Allargamento, Marta Kos, sottolineando che si tratta della "terza volta da giugno" che l'Ue tiene quattro conferenze contemporaneamente. "È un chiaro segno che il processo di allargamento è in movimento", ha dichiarato, evidenziando i risultati raggiunti dai Paesi candidati e, in particolare, la "determinazione straordinaria" dell'Ucraina nel voler aderire all'Unione. Kos ha richiamato quindi l'attenzione sulla sicurezza e sull'allineamento strategico dei candidati. "Non possiamo permetterci di accogliere nuovi Stati membri che non accrescano la nostra sicurezza", ha affermato, precisando che "solo i candidati strategicamente allineati con noi potranno unirsi all'Unione". Un allineamento che, ha spiegato, non riguarda soltanto la politica estera e di sicurezza comune (Pesc), ma anche "le sanzioni, l'energia e le infrastrutture." L'obiettivo è garantire che "i nuovi membri, una volta entrati, ci rendano più forti anziché più deboli". La commissaria ha infine ribadito il "forte sostegno al diritto internazionale", richiamando anche le discussioni sulla Corte penale internazionale. "È fondamentale mantenere il rispetto dello Stato di diritto e dei nostri valori, che costituiscono le fondamenta del nostro operato, specialmente nel processo di allargamento" ha dichiarato Kos. Il diritto internazionale, ha sottolineato, è "fondamentale per la pace e la sicurezza", soprattutto nei Balcani occidentali, dove "vediamo riemergere tendenze nazionaliste".