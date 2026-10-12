BRUXELLES - "Abbiamo ribadito il nostro sostegno a una tregua energetica, annunciata questo fine settimana anche dal Presidente Trump. Accoglieremmo con grande favore una simile tregua. Ora resta da vedere se si concretizzerà davvero. Purtroppo, non sembra essere questo il caso". Lo ha dichiarato Paula Pinho, portavoce della Commissione europea durante il briefing quotidiano alla stampa. "Il Presidente Zelensky ha ribadito ancora una volta la sua disponibilità ad aderire a tale tregua. Attendiamo segnali concreti anche dalla Russia - che finora non sono arrivati, dato che gli attacchi sono proseguiti durante il fine settimana - e continueremo a collaborare con i nostri partner e con voi per porre fine a questa guerra" ha aggiunto.