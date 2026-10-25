MADRID - Un anticorpo-farmaco coniugato, tecnologia innovativa nell'oncologia di precisione che funziona come un 'cavallo di Troia' contro i tumori, si è dimostrato efficace contro il tumore gastrico e della giunzione gastro-esofagea avanzato: ha ridotto il rischio di morte del 42% in una categoria di pazienti, circa il 60% del totale, che avevano già affrontato una prima linea di trattamento. Si tratta di pazienti che presentano la proteina Claudina 18.2 ( Cldn18.2), una proteina gastrica che in caso di tumore può però risultare sovraespressa sulle cellule tumorali. E' il risultato dello studio Clarity-Gastric01 presentato al congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo). L'anticorpo-farmaco coniugato (sonesitatug vedotin) ha ridotto il rischio di morte del 42% nei pazienti Claudina 18.2 positivi in seconda e successive linee di trattamento e ha portato a una riduzione del rischio di morte del 53% nello stadio di tumore più avanzato, cioè nei setting di terza linea e successivi. La sopravvivenza globale mediana è risultata di 10,6 mesi per i pazienti trattati rispetto a 6,4 mesi per la terapia standard. Nel setting di terza linea e successive, il farmaco ha ridotto il rischio di morte del 53% rispetto alla terapia standard e la sopravvivenza globale è raddoppiata nei pazienti trattati (10 mesi contro 5 mesi). L'anticorpo agisce riconoscendo la cellula cancerosa, per la proteina che esprime, e agganciandosi alla sua superficie. Viene quindi assorbito all'interno della cellula tumorale, dove rilascia potenti farmaci direttamente dentro il tumore, uccidendolo e limitando i danni ai tessuti. "Il carcinoma gastrico è una neoplasia aggressiva - spiega Sara Lonardi, direttore Oncologia 1 all’Istituto Oncologico Veneto di Padova -. Sone-Ve è la prima terapia mirata verso Claudina 18.2 a dimostrare un beneficio di sopravvivenza. Per questo, è importante sottoporre tutti i pazienti al test diagnostico per valutare l’espressione di Claudina18.2 dall’inizio del percorso di cura”. Nel 2024, in Italia, sono stati stimati circa 14.000 nuovi casi di tumore dello stomaco. Meno del 20% è in fase iniziale.