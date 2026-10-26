CAGLIARI - Prevenzione e assistenza direttamente a casa per 1.410 sardi con più di 80 anni, grazie alla telemedicina e all'integrazione con i servizi sociali. È "A Kent'Annos in Salude", il progetto promosso dall’assessorato regionale alle politiche sociali e alla sanità, con Ares Sardegna come soggetto attuatore per tutto il Servizio sanitario regionale.? Il progetto, che ha una durata di 18 mesi ed è finanziato con 3,47 milioni di euro di fondi europei, nasce per rispondere al contesto demografico e geografico dell'Isola, caratterizzato da bassa densità abitativa e da una popolazione in cui il 27% ha più di 65 anni. L'obiettivo è rafforzare l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria sul territorio, integrandola con quella ospedaliera per le patologie acute, per ridurre ricoveri e accessi impropri al pronto soccorso e abbattere le disuguaglianze territoriali.? I servizi saranno erogati al domicilio attraverso l'infrastruttura regionale di telemedicina (Irt). Il modello interviene su tre fattori di rischio: il deterioramento cognitivo, con interventi di stimolazione cognitivo-motoria a casa; la scarsa aderenza alle terapie, con dispenser digitali per monitorare l'assunzione dei farmaci; l'isolamento sociale, con sistemi di monitoraggio domotico e stretta integrazione con la rete dei servizi sociali.??L'iniziativa è stata finanziata grazie ai fondi Pnrr attraverso l’avviso pubblico "Grandi Anziani" di Agenas, classificandosi al primo posto nell'area Sud Italia e al terzo assoluto a livello nazionale. ??"Rappresenta la nostra visione di sanità di prossimità: una rete coordinata e capace di portare l'assistenza e la telemedicina direttamente nelle case dei cittadini, combattendo l'isolamento", ha dichiarato la presidente della Regione e assessora ad interim alla Sanità Alessandra Todde. (ANSA). YIS-DOI