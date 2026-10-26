MILANO - "Ci saranno dei provvedimenti che magari possono non piacere, però non sarà un provvedimento tagliato con l'accetta. Dovremo anche riflettere sulle Fondazioni bancarie, perché sono coinvolte nel piano d'azione del governo sull'economia sociale, per cui bisogna lavorare di fioretto". Lo afferma il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a proposito dei contributi delle grandi aziende e in particolare delle banche alla manovra. "È chiaro che il contributo serve, anche se può essere doloroso. So bene che le banche hanno fatto molto, però la situazione rispetto all'anno scorso si è aggravata non per colpa nostra, non per 'mala gestio' da parte del governo, ma perché ci sono delle guerre che non dipendono la nostra volontà, ne paghiamo il costo", aggiunge Tajani rispondendo ai giornalisti a margine dell'assemblea di Federchimica a Milano. "In un momento particolare serve avere il sostegno di chi ha le condizioni finanziarie per farlo, senza una visione punitiva. Odiare le banche non serve a niente. Io parto sempre in maniera non aggressiva, senza insultare nessuno perché sono imprenditori che fanno profitto, non sono dei pericolosi nemici da colpire con la mannaia", piuttosto "imprese alle quali chiediamo di dare un aiuto", conclude il segretario di Forza Italia.