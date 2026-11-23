BAKU, 24 NOV - Italia e Azerbaigian sono "due Paesi complementari" con "sistemi economici che possono essere utili l'uno all'altro" e Roma "guarda ad altri mercati dove c'è possibilità di far apprezzare l'italianità dei nostri prodotti. E uno di questi mercati importanti è proprio il vostro". Antonio Tajani sintetizza così la strategia del governo per rafforzare i rapporti con Baku, attraverso un rinnovato partenariato testimoniato da un Business Forum che nella capitale azerbaigiana ha permesso "di fare un salto di qualità" con accordi e memorandum che dalle materie prime al commercio e l'export, puntano a "far sì che la nostra collaborazione offra sempre più benefici ai nostri cittadini". "Per me è veramente un grande piacere essere qui con oltre duecento imprese del mio Paese. L'Azerbaigian è un partner strategico", ha ricordato Tajani nel corso di un business forum che è stato il cuore di una missione che ha visto bilaterali con il capo dello Stato Ilham Aliyev, il ministro dell'Economia Mikayil Jabbarov e il ministro degli Esteri Jeyhun Bayramov. Il valore di questo partenariato è testimoniato innanzitutto dal settore chiave dell'energia: nel primo semestre del 2026 Baku è risultato il secondo fornitore italiano di petrolio e il terzo fornitore di gas naturale. "Io credo si potrà fare di più, ho anche ringraziato il presidente Aliyev per la decisione della compagnia azerbaigiana proprietaria di Ip di mettere un tetto al prezzo del carburante", ha evidenziato il vicepremier promettendo che "continueremo a lavorare e ad avere forniture da questo Paese: mi auguro che anche il Tap", il Gasdotto Trans Adriatico, "possa essere ingrandito" nei volumi di fornitura e "possano esserci più esportazioni verso l'Italia di gas". La sicurezza energetica va di pari passo con il tema altrettanto cruciale delle materie prime, sul quale Tajani e Jabbarov hanno siglato un memorandum d'intesa sulla cooperazione congiunta con Paesi terzi, con particolare attenzione all'Africa - nell'ambito del Piano Mattei - l'Asia centrale e il Caucaso. Altre intese hanno poi riguardato Ice e l'agenzia azerbaigiana per lo sviluppo delle Pmi per ampliare gli scambi bilaterali e sostenere la crescita delle esportazioni italiane, insieme a intese B2B da parte di Cdp, Simest, Leonardo, Iveco, tra gli altri. Intese che concretizzano quella che secondo Tajani è "l'inizio di una stagione nuova" con l'Azerbaigian dove "le porte sono spalancate nei nostri confronti", mentre anche l'Italia è interessata ad accogliere le aziende azerbaigiane e ad aumentare i volumi degli scambi commerciali, che nel periodo 2019-2025 hanno visto una crescita complessiva del +52,8%, e lo scorso anno ha raggiunto 7,9 miliardi di euro. "Accogliere il nostro export significa per voi offrire ai vostri concittadini prodotti di livello. Questa è la miglior garanzia che noi vi possiamo dare", ha promesso Tajani elencando opportunità in settori quali l'edilizia, agroalimentare, macchinari, ferroviario, cavi sottomarini e difesa. Accanto alla collaborazione economica, l'Italia spinge contemporaneamente su una "collaborazione politica" che guarda anche all'Europa: l'Italia vuole rendersi "portavoce dell'Azerbaigian" nei rapporti con l'Unione europea, ha sottolineato Tajani auspicando un rafforzamento del partenariato tra le due parti così come quello con la Nato: "Siamo convinti che l'Azerbaigian può svolgere un ruolo importante per la sicurezza dell'Europa".