BOZEN, 02 OTT - Die Südtiroler machen vorerst keinen Favoriten für die Nachfolge von Landeshauptmann Arno Komptascher aus, der in rund zwei Jahren die Leitung der autonomen Provinz - wie mehrfach angekündigt - abtreten wird. Dies geht aus einer Umfrage hervor, die die Südtiroler Wirtschaftszeitung in Zusammenarbeit mit dem Institut Apollis durchgeführt hat. Die Landesräte Rosmarie Pamer und Daniel Afreider, wobei dieser ein Ladiner ist, nehmen zwar die Plätze eins und zwei (32 und 31% sehen diese als "sehr gut geeignet") ein, aber nur mit geringem Vorsprung auf den Europaparlamentarier Herbert Dorfmann (30) und Senator Meinhard Durnwalder (29). Schon deutlicher zurück liegen SVP-Obmann Dieter Steger, Landesrat Peter Brunner (beide 22) und die SVP-Landtagsabgeordnete Waltraud Deeg (20). Diese wurden von den Befragten aus einer vorgegebenen Liste ausgewählt. Auch bei den Spontannennungen liegt Pamer an erster Stelle (5,7%), diesmal aber gefolgt von Sven Knoll von der Süd-Tiroler Freiheit (3,3%). So mancher Südtiroler träumt von einer Rückkehr von Luis Durnwalder (0,6%). Die Umfrage wurde zwischen Ende Juni und Ende Juli unter 1.005 Wahlberechtigten (Telefoninterviews mittels CATI-Technik) durchgeführt.