BRUXELLES. Sul Green deal "è necessario sgretolare il Muro dell'ideologia eretto a Bruxelles, che ha imprigionato le imprese europee, mettendo a rischio milioni di lavoratori". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervistato da La Verità e L'Arena. Per Urso servono "riforme europee davvero efficaci per salvare industria e lavoro". "Non è tempo di palliativi né di tamponi, ma di riforme radicali, organiche e strutturali - sostiene a La Verità -. Noi abbiamo indicato la via e ora tutti ce lo riconoscono. Basta con il feticcio del Green deal che ha spalancato la porta all'invasione asiatica". Urso, su L'Arena, parla anche di Transizione 5.0. La nuova misura con l'iperammortamento ha registrato quasi 20 mila progetti per 6 miliardi di investimenti nei primi tre mesi, "dei quali 89,7 milioni nel Veronese e 693 milioni in Veneto".

E annuncia: "Si tratta di una misura strutturale che intendiamo prorogare con la prossima manovra di Bilancio". Il ministro si sofferma infine sul progetto per le materie prime critiche tra Porto Marghera e il Quadrante Europa di Verona: "La Commissione ha apprezzato il progetto che abbiamo presentato a giugno durante la visita del vicepresidente Séjourné a Porto Marghera e al Quadrante Europa di Verona". "Nelle prossime settimane lo presenteremo secondo le regole del bando: confidiamo nell'assegnazione all'Italia", sottolinea Urso.