BOLZANO, 01 OTT - Das Wirtschaftsmagazin Südtirol Panorama veröffentlich zum 18. Mal die 300 Top-Unternehmen des Landes. Die Südtiroler Spitzenbetriebe konnten ihr Volumen im abgelaufenen Geschäftsjahr spürbar steigern. Addiert man die Gesamtleistung der 300 größten Betriebe des Landes, kommt man auf Erlöse in Höhe von 33 Milliarden Euro - das sind 2,2 Milliarden Euro mehr als noch ein Jahr zuvor, ein Plus von 7,14 Prozent. Es sind die höchsten Erlöse in der Geschichte der heimischen Wirtschaft. Im Vergleich: 2016 kamen die Top 300 noch auf Erlöse von gerade mal 18,2 Milliarden Euro, das entspricht einem Plus von 81 Prozent innerhalb von zehn Jahren. 2025 knackten fünf Unternehmen die Marke von einer Milliarde Euro. Keine Veränderung gibt es an der Spitze des Rankings: Die Aspiag Service GmbH ist weiterhin das umsatzstärkste Unternehmen des Landes. Die Tochter der österreichischen Spar-Gruppe kam auf Gesamterlöse von über 2,6 Milliarden Euro, das ist ein Plus von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Landesenergiegesellschaft Alperia konnte ihre Erlöse um 1,1 Prozent auf knapp 2,4 Milliarden Euro steigern. Ein Überflieger bleibt die Seetech Global Industries, also die frühere Leitner-Gruppe. Sie hält stabil den dritten Platz - mit Erlösen von 1,67 Milliarden Euro und einem kräftigen Plus von 14,2 Prozent. Für Bewegung im Ranking der Top Ten sorgt hingegen die IDV Defence Vehicles Italia AG, die von Platz fünf auf vier vorgerückt ist. Der Bozner Hersteller von gepanzerten und militärischen Nutzfahrzeugen konnte angesichts der aktuellen Kriegssituationen die Erlöse um beachtliche 32,4 Prozent steigern. Das Unternehmen überholt damit den Stahlriesen Acciaierie Valbruna, dessen Umsätze infolge niedrigerer Preise und geringerer Mengen um 8,8 Prozent zurückgingen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr lagen die gesamten Nettogewinne - nach Steuern - bei 1,28 Milliarden Euro. Im Vergleich: 2024 waren es noch knapp 1,5 Milliarden Euro, 2022 1,62 Milliarden Euro. Innerhalb von zehn Jahren stiegen die Nettogewinne um 156 Prozent (2016 lagen sie noch bei 500 Millionen Euro). Den höchsten Gewinn 2025 schrieb Alperia mit knapp 211 Millionen Euro, das sind allerdings 58,3 Millionen Euro weniger als ein Jahr zuvor.