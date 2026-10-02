BOZEN, 02 OTT - Am ersten Sonntag im Oktober finden in ganz Italien Aktionen statt, die auf die Bedeutung des Abbaus architektonischer Barrieren hinweisen. Beispiele für bauliche Hindernisse, die einem Menschen, der auf einen Rollator oder einen Rollstuhl angewiesen ist, ebenso wie für Eltern mit einem Kinderwagen kaum erreichbar sind, gibt es auch in Südtirol viele. Beim "Fiaba Day" wird für den Abbau von architektonischen Hindernissen sensibilisiert. Das Land Südtirol beteiligt sich mit der Kampagne "Weniger Barrieren, mehr Lebensqualität" an der Aktion. In diesem Jahr wird der Fokus auf barrierefreies Spielen gelegt, denn auch auf Spielplätzen sind Hürden zu finden, die es Kindern oder Eltern mit einer Behinderung erschweren unbeschwert den Spielplatz zu nutzen. "Ein barrierefreier Spielplatz ist für alle Familien ein Vorteil. Mehrere Gemeinden haben dies erkannt und bei Um- und Neuerrichtungen barrierefrei nutzbare Geräte installiert. Diesen Weg wollen wir unterstützen", sagt Soziallandesrätin Rosmarie Pamer. Im Video, das in den nächsten Tagen auf dem Youtube-Kanal des Landes veröffentlicht wird, erzählt Vroni Rottensteiner, Geometerin der Gemeinde Lana, davon, wie es zur Verwirklichung der barrierefreien Geräte am Spielplatz kam. Im Video zu sehen ist zudem der Spielplatz im Petrarcapark auf der Wassermauer-Promenade in Bozen. Das technische Büro des Amtes für Menschen mit Behinderungen, das gemeinsam mit dem Amt für Öffentlichkeitsarbeit die Videos produziert hat, ist die zentrale Anlaufstelle für die Beratung zum barrierefreien Bauen. Beim Beratungsschalter über architektonische Hindernisse gibt es Auskunft zu gesetzlichen Bestimmungen, Tipps zum barrierefreien Bauen oder Lösungen für notwendige Anpassungsarbeiten zum Abbau der architektonischen Barrieren.