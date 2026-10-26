ADDIS ABEBA - L'Etiopia potrebbe perdere fino a 453 milioni di dollari di ricavi dalle esportazioni di caffè verso l'Unione europea se le forniture non riuscissero a soddisfare i requisiti del regolamento Ue contro la deforestazione. È lo scenario più severo delineato da uno studio del centro di ricerca Odi Global. Il Paese è il maggiore produttore africano di caffè e fra i principali al mondo. Secondo un'analisi dell'Unido, l'agenzia Onu per lo sviluppo industriale, il settore contribuisce a circa il 5% del pil e sostiene il sostentamento di oltre 15 milioni di persone lungo la filiera. Secondo lo studio Odi circa quattro milioni di piccoli coltivatori producono il 95% del caffè nazionale, su appezzamenti spesso inferiori a un ettaro. La frammentazione delle coltivazioni e i numerosi intermediari complicano la tracciabilità dei lotti, la geolocalizzazione dei terreni e la raccolta della documentazione richiesta. Anche produttori rispettosi delle foreste rischiano così l'esclusione dal mercato europeo, che assorbe circa il 30% delle esportazioni etiopi di caffè. La stima massima ipotizza l'esclusione del 57% delle forniture destinate all'Ue. Se il prodotto fosse interamente rivenduto su altri mercati, le perdite nette stimate scenderebbero fra 42 e 118 milioni di dollari, per effetto dei prezzi inferiori. Secondo Odi, le difficoltà commerciali potrebbero provocare una contrazione del Pil fino allo 0,5%, aggravare la scarsità di valuta estera e trasmettere pressioni finanziarie al sistema del credito rurale. L'Autorità etiope del caffè e del tè ha contestato l'allarme. Il direttore generale Adugna Debela ha dichiarato ai media etiopi che oltre il 99% delle coltivazioni è privo di deforestazione, rivendicando progressi nella mappatura e nella tracciabilità digitale. Le principali disposizioni del regolamento europeo si applicheranno dal 30 dicembre 2026 agli operatori grandi e medi e dal 30 giugno 2027 ai micro e piccoli operatori.