BRUXELLES - E un altro tassello è andato al suo posto. Con l'approvazione definitiva del regolamento sui rimpatri l'Unione europea cambia definitivamente pelle e mostra i muscoli contro l'immigrazione illegale. Le nuove norme renderanno più semplice espellere chi non ha diritto alla protezione internazionale, specie se rappresenta una minaccia alla sicurezza, nonché istituire in Paesi extra Ue i 'return hubs' che tanto stanno facendo discutere, poiché pongono delle sfide sui diritti umani. "Le riforme funzionano, lo dicono i numeri, e tutto poggia sulle fondamenta del Patto per la migrazione", ha sottolineato il commissario Magnus Brunner al termine del consiglio del Lussemburgo.

"Dobbiamo però continuare ad evolverci". I 27 ministri dell'Interno e della Migrazione - per l'Italia era presente il rappresentante permanente Vincenzo Celeste - hanno dunque affrontato tre temi da sviscerare: rafforzare l'agenzia per il controllo delle frontiere Frontex, mettere a terra una diplomazia attiva in materia di migrazione, altresì detta dimensione esterna, che sfrutti maggiormente gli strumenti a disposizione nel caso in cui ci siano Paesi terzi che si rifiutano di riaccogliere i loro cittadini, e infine il nuovo quadro europeo di risposta alle emergenze - annunciato dalla presidente Ursula von der Leyen al discorso sullo Stato dell'Unione - che consentirà alle capitali di reagire meglio e più rapidamente alle situazioni in cui i flussi migratori di massa vengono effettivamente orchestrati e utilizzati come arma contro l'Ue. Il caso di Ceuta è stato naturalmente un catalizzatore ma, si sottolinea da più parti, ci sono stati diversi episodi sul fianco est dell'Europa, ingegnerizzati da Russia e Bielorussia. Ma cosa si può fare, in concreto? "Per quanto riguarda i dettagli, non posso dire di più in questa fase, perché i leader europei si riuniranno per discuterne, al vertice di ottobre, e poi ci daranno delle indicazioni", ha precisato Brunner. La Grecia è già in pressing e ha proposto la sospensione delle domande di asilo in queste situazioni eccezionali.

"Le nostre linee rosse sono il diritto internazionale", ha messo le mani avanti Brunner. Tuttavia dalla grande maggioranza degli Stati membri la spinta è a fare semmai di più, non certo di meno. "Dovremmo sfruttare tutte le possibilità a nostra disposizione e non dovrebbero esserci tabù su ciò che può essere utile a rendere i rimpatri più efficaci", ha detto ad esempio la belga Anneleen Van Bossuyt. Si vedrà. Ceuta senz'altro ha radicalizzato le posizioni e, al di là della simpatia espressa nuovamente alla Spagna, restano sul campo delle scorie, come l'estensione dei controlli Schengen tra Madrid e Roma. "L'auspicio è che cessino presto", ha notato l'irlandese Jim O'Callaghan a nome della presidenza. Ultima ma non ultima, c'è la questione dell'attuazione del Patto. La Commissione ha dato un resoconto orale - alquanto generico, precisando che esistono ancora delle lacune nonostante i progressi, stando ad una fonte diplomatica - e ha rimandato al report di fine ottobre per i dettagli più succosi. L'Italia, dopo la calda estate dei 'dublinanti' non riaccolti, è senz'altro un sorvegliato speciale. "Naturalmente siamo sempre pronti ad agire ma penso che sia importante adottare un approccio che tenga conto della situazione generale", ha assicurato Brunner. L'esecutivo blustellato sa che senza l'Italia il Patto salterebbe dunque non vuole esasperare le cose ma rischia di subire pressioni molto forti dai Paesi destinatari dei movimenti secondari. "Ci sono stati ostacoli relativi a diversi Paesi in materia ma sono in corso anche discussioni bilaterali: naturalmente vorremmo che il regolamento di Dublino fosse rispettato perché senza di esso non può esserci solidarietà, è semplice", ha chiarito lo svedese Johan Forssell. Gli occhi sono dunque puntati alle pagelle di fine mese.