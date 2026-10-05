TRIENT. Vier Tage voller Begegnungen, Geschichten, Emotionen und Sport: Die neunte Ausgabe des Festival dello sport in Trient, die den „Unbesiegbaren" gewidmet war, geht mit einem Publikumserfolg zu Ende. Seit dem vergangenen 1. Oktober hat die Stadt Champions, Trainer, Funktionäre, Journalisten und große Persönlichkeiten des italienischen wie internationalen Sports empfangen und Theater, Plätze, historische Palais sowie symbolträchtige Orte in eine große, flächendeckende Bühne verwandelt. Mehr als 150 Veranstaltungen prägten das Programm des Sportfestivals, das disziplinen- und generationenübergreifend verschiedenste Geschichten erzählte: von großen olympischen Erfolgen über persönliche Schicksale der Athleten bis hin zu populären wie auch weniger bekannten Sportarten.

„Auch in diesem Jahr ist die Bilanz positiv, und das belegen die Zahlen sowie die Plätze und Straßen Trients, wo eine ganz besondere Begeisterung spürbar war", betonte der Landeshauptmann der Autonomen Provinz Trient, Maurizio Fugatti. „Wir verzeichneten rund 60.000 Besucher. Die Säle waren voll und auch auf den Plätzen war die Beteiligung - nicht zuletzt dank des begünstigenden Wetters - groß. Es war eine Ausgabe, die einmal mehr die Bedeutung des Festivals für das Trentino und die Sportberichterstattung im Allgemeinen unterstrichen hat. Unser Territorium hat damit seine Rolle als Bezugspunkt für den internationalen Sport gefestigt. Sehr erfreut sind wir zudem über die anerkennenden Worte von RCS-Präsident Urbano Cairo, die Trients Rolle als Sportstadt bestätigen."

Die Verabschiedung wurde vom wissenschaftlichen Leiter der Veranstaltung und stellvertretenden Chefredakteur der Gazzetta dello Sport, Gianni Valenti, moderiert, der die enge Verbindung zwischen dem Event und der Stadt hervorhob: „Wir sind am Ende dieser großartigen Ausgabe angelangt, die das Festival erneut als internationale Bühne des Sports und Trient als dessen großen Salon bestätigt hat. Über 300 Unbesiegbare haben an einer außergewöhnlichen Veranstaltung teilgenommen, der es auch heuer gelang, die Säle und Plätze zu füllen und den Sport ins Zentrum von Trient zu rücken."