( A N S A ) - B O Z E N , 1 8 A U G - A m g e s t r i g e n A b e n d h a t d i e S t a d t p o l i z e i B o z e n e i n e n 1 9 9 8 g e b o r e n e n i t a l i e n i s c h e n S t a a t s b ü r g e r n a c h e i n e r l a n g e n u n d g e f ä h r l i c h e n V e r f o l g u n g s j a g d d u r c h m e h r e r e S t r a ß e n d e r L a n d e s h a u p t s t a d t f e s t g e n o m m e n . D e r V o r f a l l b e g a n n i n d e r R e s c h e n s t r a ß e , w o e i n e S t r e i f e d e r S t a d t p o l i z e i i m R a h m e n e i n e r K o n t r o l l e e i n F a h r z e u g b e m e r k t e , d a s a u f e i n e r s t a r k b e f a h r e n e n S t r a ß e m i t b e s o n d e r s g e f ä h r l i c h e r F a h r w e i s e u n t e r w e g s w a r . D e r F a h r e r w a r o h n e S i c h e r h e i t s g u r t u n t e r w e g s u n d h i e l t w ä h r e n d d e r F a h r t e i n M o b i l t e l e f o n i n d e r H a n d . B e i d e n a n s c h l i e ß e n d e n E r m i t t l u n g e n s t e l l t e s i c h z u d e m h e r a u s , d a s s d a s F a h r z e u g n i c h t h a f t p f l i c h t v e r s i c h e r t w a r . D i e B e a m t e n f o r d e r t e n d e n F a h r e r m i t B l a u l i c h t , M a r t i n s h o r n u n d A n h a l t e k e l l e z u m A n h a l t e n a u f . D i e s e r b e s c h l e u n i g t e j e d o c h p l ö t z l i c h u n d l ö s t e d a m i t e i n e V e r f o l g u n g s j a g d a u s . W ä h r e n d d e r F l u c h t f u h r d e r M a n n m i t h o h e r G e s c h w i n d i g k e i t d u r c h m e h r e r e S t r a ß e n d e r S t a d t . D a b e i b e n u t z t e e r a u c h R a d w e g e , f u h r e n t g e g e n d e r F a h r t r i c h t u n g i n E i n b a h n s t r a ß e n , ü b e r q u e r t e K r e u z u n g e n b e i R o t l i c h t u n d b r a c h t e w i e d e r h o l t a n d e r e V e r k e h r s t e i l n e h m e r i n G e f a h r . I m V e r l a u f d e r V e r f o l g u n g s j a g d w u r d e n z u d e m b e i b e s o n d e r s r i s k a n t e n F a h r m a n ö v e r n u n d Ü b e r h o l v o r g ä n g e n m e h r e r e F a h r z e u g e b e s c h ä d i g t . D i e F l u c h t e n d e t e s c h l i e ß l i c h i n d e r T r i e n t s t r a ß e . D o r t g e l a n g e s e i n e r S t r e i f e d e r S t a d t p o l i z e i , d e n F l ü c h t i g e n z u s t o p p e n , a l s d i e s e r v e r s u c h t e , i n e i n e n B e r e i c h e i n z u f a h r e n , d e r a u f g r u n d d e s l a u f e n d e n F u ß b a l l s p i e l s i m D r u s u s - S t a d i o n f ü r d e n V e r k e h r g e s p e r r t w a r . W ä h r e n d d e r l e t z t e n P h a s e d e r V e r f o l g u n g s j a g d e r l i t t e n v i e r B e a m t e d e r S t a d t p o l i z e i l e i c h t e V e r l e t z u n g e n . B e s o n d e r s g e f ä h r l i c h w a r d i e S i t u a t i o n a n d e r S t r a ß e n s p e r r e a u f d e r L o r e t o b r ü c k e : N a c h d e m e i n B e a m t e r d e n F a h r e r z u m A n h a l t e n a u f g e f o r d e r t h a t t e , m u s s t e e r s i c h i n l e t z t e r S e k u n d e z u r S e i t e w e r f e n , d a d a s F a h r z e u g n i c h t l a n g s a m e r w u r d e u n d m i t h o h e r G e s c h w i n d i g k e i t a u f i h n z u f u h r . I m F a h r z e u g w u r d e n E i n b r u c h s w e r k z e u g s o w i e B e t ä u b u n g s m i t t e l g e f u n d e n . B e i d e s w u r d e z u s a m m e n m i t d e m F a h r z e u g b e s c h l a g n a h m t . D e r F a h r e r , d e r b e r e i t s e i n s c h l ä g i g v o r b e s t r a f t i s t , w u r d e f e s t g e n o m m e n u n d d e r J u s t i z b e h ö r d e f ü r d i e w e i t e r e n g e s e t z l i c h v o r g e s e h e n e n M a ß n a h m e n ü b e r s t e l l t . ( A N S A ) . Y S U - B U R