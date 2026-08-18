(ANSA) - BOZEN, 18 AUG - Am gestrigen Abend hat die Stadtpolizei Bozen einen 1998 geborenen italienischen Staatsbürger nach einer langen und gefährlichen Verfolgungsjagd durch mehrere Straßen der Landeshauptstadt festgenommen. Der Vorfall begann in der Reschenstraße, wo eine Streife der Stadtpolizei im Rahmen einer Kontrolle ein Fahrzeug bemerkte, das auf einer stark befahrenen Straße mit besonders gefährlicher Fahrweise unterwegs war. Der Fahrer war ohne Sicherheitsgurt unterwegs und hielt während der Fahrt ein Mobiltelefon in der Hand. Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass das Fahrzeug nicht haftpflichtversichert war. Die Beamten forderten den Fahrer mit Blaulicht, Martinshorn und Anhaltekelle zum Anhalten auf. Dieser beschleunigte jedoch plötzlich und löste damit eine Verfolgungsjagd aus. Während der Flucht fuhr der Mann mit hoher Geschwindigkeit durch mehrere Straßen der Stadt. Dabei benutzte er auch Radwege, fuhr entgegen der Fahrtrichtung in Einbahnstraßen, überquerte Kreuzungen bei Rotlicht und brachte wiederholt andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Im Verlauf der Verfolgungsjagd wurden zudem bei besonders riskanten Fahrmanövern und Überholvorgängen mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Flucht endete schließlich in der Trientstraße. Dort gelang es einer Streife der Stadtpolizei, den Flüchtigen zu stoppen, als dieser versuchte, in einen Bereich einzufahren, der aufgrund des laufenden Fußballspiels im Drusus-Stadion für den Verkehr gesperrt war. Während der letzten Phase der Verfolgungsjagd erlitten vier Beamte der Stadtpolizei leichte Verletzungen. Besonders gefährlich war die Situation an der Straßensperre auf der Loretobrücke: Nachdem ein Beamter den Fahrer zum Anhalten aufgefordert hatte, musste er sich in letzter Sekunde zur Seite werfen, da das Fahrzeug nicht langsamer wurde und mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zufuhr. Im Fahrzeug wurden Einbruchswerkzeug sowie Betäubungsmittel gefunden. Beides wurde zusammen mit dem Fahrzeug beschlagnahmt. Der Fahrer, der bereits einschlägig vorbestraft ist, wurde festgenommen und der Justizbehörde für die weiteren gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen überstellt. (ANSA). YSU-BUR
Spektakuläre Verfolgungsjagd in Bozen, vier Stadtpolizisten verletzt 30-Jähriger flüchtete in halsbrecherischem Tempo vor Stadtpolizei
18 agosto 2026 • 12:52