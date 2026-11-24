SOPRAMONTE. La Costituzione raccontata attraverso gli occhi dei bambini, tra disegni, cartelloni, riflessioni e una canzone dedicata a Sandro Pertini. È stata una mattinata speciale quella vissuta dagli alunni della scuola primaria di Sopramonte, che hanno accolto l'assessora provinciale all'istruzione Francesca Gerosa e la vicesindaca di Trento Elisabetta Bozzarelli per un incontro dedicato ai diritti dell'infanzia e ai valori della Repubblica.

«I bambini hanno diritti universalmente riconosciuti e c'è chi ha il dovere di lavorare affinché questi diritti siano concretamente tutelati», ha sottolineato Gerosa, invitando a riflettere sul rapporto tra diritti e responsabilità. «A fianco ai diritti ci sono anche i doveri. È questo ciò che deve essere sempre rappresentato nelle nostre comunità».

L'iniziativa, intitolata «I bambini raccontano Sandro Pertini e la Costituzione», è nata dalla collaborazione tra l'Istituto Comprensivo Trento 6 e la Circoscrizione del Bondone, rappresentata dal presidente Dennis Daprà. A coordinare il percorso didattico è stato l'insegnante Simone Taufer, con il coinvolgimento degli alunni di tutte le classi.

I bambini hanno approfondito la figura dell'ex presidente Sandro Pertini, al quale è intitolata la scuola, e gli articoli della Costituzione più vicini alla loro esperienza quotidiana. Attraverso racconti, immagini e lavori collettivi hanno espresso la propria interpretazione di valori come libertà, uguaglianza e rispetto.

Ad accogliere le autorità è stata la dirigente scolastica Gabriella Vitale, che ha sottolineato l'importanza di ascoltare le riflessioni dei più piccoli. A concludere l'incontro, una sorpresa musicale: gli studenti hanno interpretato una canzone dedicata a «nonno Pertini», trasformando la lezione di educazione civica in un momento di partecipazione e condivisione.