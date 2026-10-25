TORINO - "Piena solidarietà alle forze dell'ordine ferite e condanna delle violenze, associata però al rammarico che, purtroppo, il dibattito si concentra solo sui fatti violenti e non sulle ragioni profonde, che sono invece estremamente attuali e reali, che sono alla base di quella mobilitazione e di tutte le piazze, e che richiederebbero un'attenzione ben diversa, anche da parte del Governo". Lo ha detto oggi a margine del Festival dell'Economia il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo- A una domanda sulla presenza in piazza Castello (durante il concentramento del corteo) di Mauro Berruto, parlamentare Pd, Lo Russo ha risposto che "quando un tifoso va allo stadio va con una sciarpa che, magari, viene indossata da tifosi che si rendono responsabili di comportamenti violenti ma non credo che nessuno si sognerebbe mai di attribuire a tutte le persone che sono in uno stadio la responsabilità dei comportamenti violenti quando questi si verificano". In merito alla gestione della piazza da parte delle forze dell'ordine, Lo Russo ha sottolineato che "non compete al sindaco". "Venerdì - ha aggiunto - ho partecipato al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ci è stato comunicato che, a differenza di tantissime altre volte, dagli organizzatori non era stato dato alcun preavviso relativamente a ipotesi di tracciati di eventuali cortei. Quindi chi ha dovuto gestire la piazza ha fatto le valutazioni che ha ritenuto utile fare".