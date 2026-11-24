TRENTO. Più coordinamento tra istituzioni, controlli rafforzati sui mezzi pubblici e nelle stazioni, sostegno alle forze dell'ordine e nuovi finanziamenti alla polizia locale. Sono alcune delle priorità indicate dall'assessora provinciale Giulia Zanotelli durante gli Stati Generali della sicurezza, ospitati a Palazzo Geremia su iniziativa del Comune di Trento.

«La sicurezza è un bene comune. È la condizione che permette a una ragazza di uscire senza timore anche di notte, a un commerciante di tenere aperta la propria attività, a un giovane di prendere tranquillamente l'autobus o il treno per andare a scuola», ha dichiarato Zanotelli. «Quando questa condizione viene meno, si indebolisce la libertà di tutti».

L'assessora, intervenuta anche a nome del presidente Maurizio Fugatti, ha ricordato le misure adottate dalla Provincia per rafforzare la sicurezza sul territorio. Tra queste figurano i protocolli per agevolare l'accoglienza degli agenti delle forze dell'ordine in Trentino, gli interventi per proteggere il personale sanitario e il potenziamento dei controlli a bordo dei treni e nelle stazioni ferroviarie.

Particolare attenzione è stata riservata alla polizia locale, con i nuovi criteri di finanziamento che puntano a favorire la gestione associata dei servizi tra Comuni, garantendo una presenza più efficace e continuativa sul territorio.

«La sicurezza dei cittadini rappresenta una priorità che richiede un impegno costante delle istituzioni», ha ribadito Zanotelli, sottolineando la necessità di affiancare all'attività di controllo interventi di prevenzione e politiche capaci di rispondere alle esigenze delle comunità.

Il confronto a Palazzo Geremia ha coinvolto amministratori, rappresentanti delle forze dell'ordine, università e realtà sociali. Per l'assessora, la sicurezza non si costruisce soltanto attraverso pattuglie e controlli, ma anche valorizzando gli spazi pubblici, la scuola, lo sport e la collaborazione tra cittadini e istituzioni.