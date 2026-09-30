Zum Internationalen Tag der Senioren am 1. Oktober wird die Bedeutung der neuen Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren innerhalb der Volksanwaltschaft hervorgehoben. Die seit einem Monat aktive Anlaufstelle soll ältere Menschen bei ihren Anliegen unterstützen und ihre gesellschaftliche Rolle stärken. Landtagspräsident Angelo Gennaccaro bezeichnet den von Seniorenbeauftragten Vera Tronti Harpf betreuten Dienst als wertvolle Unterstützung.

Er biete älteren Menschen gezielte Hilfe bei ihren Anliegen und unterstreiche zugleich deren Bedeutung als „tragende Säule der Gesellschaft". Tronti Harpf verweist auf den Beitrag älterer Menschen in Familie und Gesellschaft. Viele kümmerten sich um ihre Enkelkinder, unterstützten Angehörige und engagierten sich ehrenamtlich. Gleichzeitig müsse jenen, die aus gesundheitlichen Gründen Pflege und Unterstützung benötigten, eine angemessene, leicht zugängliche und wertschätzende Betreuung gewährleistet werden. Eine gerechte Gesellschaft müsse es allen Menschen ermöglichen, in den verschiedenen Lebensphasen möglichst selbstbestimmt zu leben, betont die Seniorenbeauftragte. Gennaccaro und Tronti Harpf unterstreichen abschließend, dass Seniorinnen und Senioren weiterhin viel zu geben hätten und ihre Lebenserfahrung ein wertvoller Beitrag für nachfolgende Generationen sei.