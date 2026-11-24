TRENTO. La grammatica si impara muovendosi, la fisica diventa un laboratorio di esperimenti, la musica esce dalle aule e arriva nelle piazze, mentre la radio si trasforma in uno strumento per sviluppare creatività e pensiero critico. È la scuola trentina che sperimenta nuovi modi di insegnare, protagonista del progetto «La scuola trentina si racconta», presentato lunedì 23 novembre nella sala Belli della Provincia. Al centro dell'iniziativa otto esperienze didattiche innovative sviluppate da sette istituti scolastici, con l'obiettivo di condividere metodi, risultati e buone pratiche.

«La qualità della scuola trentina nasce dal lavoro quotidiano di dirigenti e docenti, dalla loro competenza e dalla capacità di rispondere ai bisogni dei nostri ragazzi», ha sottolineato l'assessora provinciale all'istruzione Francesca Gerosa. «Documentare e condividere queste esperienze significa creare nuove occasioni di collaborazione e crescita tra istituti, tenendo sempre gli studenti al centro».

Tra i progetti spicca «Motus Gramm» della primaria di Ravina, dove le categorie grammaticali vengono associate a gesti e movimenti corporei. Alla scuola Nino Pernici di Riva del Garda, invece, la fisica si scopre attraverso esperimenti e strumenti costruiti dagli stessi alunni, con il coinvolgimento del divulgatore Vincenzo Schettini. A Cavedine si sperimenta anche l'intelligenza artificiale generativa per sostenere l'apprendimento del tedesco, mentre a Villa Lagarina il progetto «Pesciolini» punta a migliorare il clima delle classi attraverso un sistema cooperativo di riconoscimenti.

A Pergine Valsugana, la scuola Tullio Garbari lavora sull'autonomia degli studenti attraverso agende personalizzate e spazi di lavoro flessibili. A Trento, le primarie di Vela e Cristo Re hanno dato vita alla Velàschmid Buskers Orchestra, un'orchestra di strada che porta musica e solidarietà sul territorio. Sempre nel capoluogo, la scuola Bronzetti-Segantini sviluppa attività di cittadinanza attiva dedicate all'ambiente, all'inclusione e alla memoria storica.

Tra le esperienze più articolate figura «We Be Radio», la radio multimediale coordinata dall'ITT Marconi di Rovereto, che coinvolge sette scuole trentine nella produzione di podcast. Un progetto pensato per rafforzare le capacità comunicative, la collaborazione e il pensiero critico dei ragazzi.

«L'innovazione educativa ha valore quando amplia le possibilità degli studenti», ha evidenziato il sovrintendente scolastico Giuseppe Rizza, spiegando che l'obiettivo non è imporre un modello unico, ma costruire un sistema capace di imparare dalle proprie esperienze.

Alla presentazione è intervenuta anche la dirigente generale Francesca Mussino. Il percorso coinvolge già nuovi istituti, tra cui scuole di Mezzolombardo, Trento, Vigolo Vattaro e Lavis. Tutte le esperienze vengono raccolte sul portale Vivoscuola, attraverso video, documentazione scientifica e materiali didattici, per mettere le innovazioni a disposizione dell'intera comunità scolastica.