BRINDISI - C'è una seconda vittima dell'incidente che si è verificato ieri nel Brindisino, tra Ostuni e Torre Pozzella: è morto in ospedale il 24enne Alessandro Moro alla guida della moto che si è scontrata con una Citroen una C3. A bordo dell'auto c'erano due donne: la 76enne Iolanda Maldarella, che è morta; e sua figlia, che guidava, che è rimasta ferita. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono condotte dalla Polizia locale.