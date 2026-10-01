BOLZANO, 01 OTT - Alex Schwazer wird die Öffnung und Analyse der B-Probe beantragen, ohne dabei auf die Untersuchung des Resturins zu bestehen. Dies hatte der ehemalige Geher in den vergangenen Wochen stets als Bedingung für die Analyse der B-Probe gefordert. Im vergangenen April war der Südtiroler bei den Deutschen Meisterschaften im Straßengehen positiv getestet worden. „Alex hat sich zunächst geweigert, den Antrag zu stellen, wir konnten ihn am Ende aber doch überreden.", erklärte Anwalt Gerhard Brandstätter gegenüber der Tageszeitung. Schwazer hatte die Analyse der B-Probe unter der Bedingung verlangt, dass auch die "C-Probe" mit dem Resturin untersucht wird, das am 26. April ebenfalls bei der Dopingkontrolle abgegeben worden war. Der Südtiroler hatte mehrfach betont, kein Vertrauen in die Kontrollen zu haben - auch vor dem Hintergrund des langen Rechtsstreits um seine Sperre aus dem Jahr 2012, der auf strafrechtlicher Ebene mit einer Einstellung des Verfahrens endete, da die Tat nicht begangen wurde, während die Sportgerichtsbarkeit ihre Haltung nie geändert hat.