PALERMO - "La democrazia, i diritti, la pace, il lavoro dignitoso, la difesa della sanità e della scuola pubblica di cui ho parlato con le insegnanti del quartiere Borgonuovo, proprio a Palermo, per affrontare le difficoltà di chi ogni giorno si batte contro la dispersione scolastica per dare una speranza ai ragazzi e alle ragazze. Ci serve un'Europa più forte e Palermo ha una grande vocazione europea e Mediterranea": sono le priorità delineate dalla segretaria del Pd Elly Schlein in un messaggio di saluto alla Festa dell'Unità a Palermo che si è conclusa oggi. "Gli incontri sono stati molto partecipati, al di là delle nostre aspettative, segno che ci siamo sintonizzati con il cuore e le attese delle persone sui temi più sentiti: lavoro, casa, sicurezza, carovita - ha detto la segretaria provinciale del Pd, Teresa Piccione - abbiamo parlato di inclusione, diritti, minori tra disagio e prospettive, scuola, giustizia climatica e giustizia sociale, donne, di sicurezza, libertà".

"In questa festa ogni sensibilità e ogni anima del partito ha avuto voce, portando qualità e idee. Ne esce un partito unito e più autorevole. L'unità non si proclama: si costruisce. E qui l'abbiamo costruita. Da questi giorni esce l'ossatura di un progetto per Palermo 2027 e per le regionali", le parole del responsabile organizzativo del Pd, Carmelo Greco, al termine di una kermesse che - riferisce una nota - ha richiamato oltre 9500 presenze, in 15 panel che hanno trattato diversi temi, con 60 relatori.