ROMA, 04 OTT - "Nell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia, rendiamo omaggio a una figura che appartiene alla storia del nostro Paese e alla coscienza dell'intera umanità. Francesco scelse la povertà e la vicinanza agli ultimi, e seppe cercare il dialogo anche nel pieno del conflitto. È un'eredità che interpella le istituzioni: costruire la pace, avere cura del creato, proteggere le persone, la natura e gli animali, garantire a ognuno dignità e rispetto, a partire dai più poveri. Impegniamoci perché i suoi valori continuino a ispirare la vita civile e l'impegno pubblico del nostro Paese". Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein.