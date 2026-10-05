MADRID - Nell'annunciare il ritorno anticipato alle urne, il premier ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere "che ruolo vuole giocare: se unirsi all'ondata di estrema destra che regredisce laddove governa" oppure "dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia", perché continui a essere "un baluardo di apertura e giustizia sociale" e un "punto di riferimento mondiale di pace, femminismo e prosperità".

Dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa e in seguito a una pausa di riflessione nel fine settimana e consultazioni con i membri del suo governo e del Partito socialista e delle forze politiche alleate, Sanchez ha deciso di sciogliere le Camere con nove mesi di anticipo sulla fine naturale della legislatura, per andare alle urne e ottenere dai cittadini un nuovo mandato, con più forza per "approfondire le riforme ancora da fare".