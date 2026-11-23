ROMA - "So che il mio nome e' stato tolto dalla black list di questo sito terroristico ma non basta. Oggi mi mi ha chiesto un incontro e vedrò l'ambasciatore ucraino. Io incontro volentieri tutti. Chiederò la rimozione del mio nome e di tutti i cittadini italiani in quel sito che istiga la violenza e la chiusura del sito, é un momento preoccupante". Così il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini durante una conferenza stampa del suo partito a Roma.