ROMA - Le prossime due settimane saranno decisive in quanto mancano solo due passaggi tecnici per dare il via ai lavori per il Ponte sullo Stretto di Messina. Manca il passaggio al Cipess e quello alla Corte dei conti, ha precisato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al convegno "Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore", in corso a Roma, facendo il punto sull'iter del Ponte sullo Stretto di Messina. "Siamo alle battute finali", ha affermato Salvini, sottolineando che le prossime valutazioni arriveranno nell'arco di settimane e non di anni. Il ministro ha ricordato che negli ultimi tre anni e mezzo il progetto è stato esaminato, modificato e finanziato, ribadendo che è stata assicurata l'intera copertura economica dell'opera, pari a 13,5 miliardi di euro. Il vicepremier ha infine auspicato che il confronto sull'infrastruttura possa essere sottratto alle contrapposizioni politiche. "Non è un ponte sovranista, è un ponte di tutti", ha osservato, sottolineando che l'opera è destinata al trasporto di persone e merci.