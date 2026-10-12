BRUXELLES - L'Italia chiede di "riconsiderare l'avvio dell'Ets 2, valutandone la sospensione. Con i prezzi dei carburanti già sotto pressione, aggiungere nuovi costi a trasporti e riscaldamento non è per noi una possibilità fattibile". Lo ha ribadito la viceministra all'Ambiente e alla Sicurezza energetica, Vannia Gava, intervenendo nella sessione pubblica al Consiglio Ue Ambiente in corso a Lussemburgo, dedicata al sistema di scambio quote dell'Ue. L'Ets2 si applicherà dal 2028 a trasporti su strada ed edifici. "Il senso della transizione si misurerà nelle emissioni che sapremo e che dovremmo ridurre, ma anche nelle fabbriche, negli investimenti e nel lavoro che sapremo mantenere in Europa", ha aggiunto.