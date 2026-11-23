MILANO Il reddito di libertà per le donne vittime di violenza "è stato reso strutturale e oggi è uno strumento sicuro che ci sarà continuativamente". Così la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella intervenendo oggi a Italia Direzione Nord alla Triennale di Milano. "Abbiamo aumentato i fondi per le case rifugio e i centri antiviolenza che sono il primo approdo per uscire di casa. C'è poi il microcredito di libertà per intraprendere delle iniziative per avere una maggiore autonomia e realizzare un sogno imprenditoriale che si desiderava da tempo - ha aggiunto -. C'è poi la decontribuzione totale per chi assume donne vittime di violenza e altri sgravi fiscali per le donne che portano segni sul volto o sul corpo della violenza subita".