( A N S A ) - B O Z E N , 1 7 A U G - A l s d i e R i t t n e r B a h n i m J a h r 1 9 0 7 e r s t m a l s i h r e F a h r t a u f n a h m , s a h d i e W e l t d e r M o b i l i t ä t n o c h g r u n d l e g e n d a n d e r s a u s . T r o t z d e m b e g a n n d a m a l s a m R i t t e n e i n e M o b i l i t ä t s g e s c h i c h t e , d i e b i s h e u t e w e i t e r g e s c h r i e b e n w i r d . A n l ä s s l i c h i h r e s 1 1 9 . G e b u r t s t a g s a m 1 3 . A u g u s t w u r d e g e n a u d i e s e l a n g e G e s c h i c h t e b e i e i n e r S o n d e r f a h r t m i t d e m h i s t o r i s c h e n " R i t t n e r B a h n l " w i e d e r l e b e n d i g . M o b i l i t ä t s l a n d e s r a t D a n i e l A l f r e i d e r u n t e r s t r e i c h t : " d i e R i t t n e r B a h n i s t G e s c h i c h t e , d i e f ä h r t . G e n a u d e s h a l b i n v e s t i e r e n w i r i n i h r e Z u k u n f t m i t m o d e r n e r e n , b a r r i e r e f r e i e n F a h r z e u g e n u n d e i n e r n a c h h a l t i g e n E r n e u e r u n g d e r F l o t t e . S o b l e i b t s i e a u c h f ü r k o m m e n d e G e n e r a t i o n e n e i n w i c h t i g e r T e i l d e r M o b i l i t ä t a m R i t t e n . " W e r h e u t e i n e i n e n h i s t o r i s c h e n W a g e n d e r R i t t n e r B a h n s t e i g t , s t e i g t z u g l e i c h i n e i n S t ü c k S ü d t i r o l e r M o b i l i t ä t s g e s c h i c h t e e i n . S e i t m e h r a l s e i n e m J a h r h u n d e r t p r ä g t d i e B a h n d e n R i t t e n . G e n e r a t i o n e n v o n F a h r g ä s t e n s i n d m i t i h r u n t e r w e g s g e w e s e n , t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g e n k a m e n u n d g i n g e n , d i e A n s p r ü c h e a n M o b i l i t ä t v e r ä n d e r t e n s i c h g r u n d l e g e n d . B e i d e r G e b u r t s t a g s f a h r t m a c h t e n W e r k s t a t t l e i t e r M a r t i n B r o y u n d B a h n e x p e r t e K l a u s D e m a r d i e s e G e s c h i c h t e f ü r d i e T e i l n e h m e n d e n g r e i f b a r . W ä h r e n d d r a u ß e n d i e v e r t r a u t e L a n d s c h a f t d e s R i t t e n s v o r b e i z o g , e r z ä h l t e n s i e v o n d e n A n f ä n g e n d e r B a h n , v o n t e c h n i s c h e n B e s o n d e r h e i t e n u n d v o n G e s c h i c h t e n , d i e s i c h i n b e i n a h e z w ö l f J a h r z e h n t e n B a h n b e t r i e b a n g e s a m m e l t h a b e n . D i e G e s c h i c h t e d e r R i t t n e r B a h n s t e h t n i c h t h i n t e r G l a s i n e i n e m M u s e u m . S i e f ä h r t u n d b e w e g t M e n s c h e n . D e r " G e b u r t s t a g " w a r d e s h a l b n i c h t n u r e i n B l i c k z u r ü c k , s o n d e r n e r i n n e r t e a u c h d a r a n , w e l c h e n W e r t e s h a t , h i s t o r i s c h e I n f r a s t r u k t u r z u b e w a h r e n , w e i t e r z u e n t w i c k e l n u n d a n k o m m e n d e G e n e r a t i o n e n w e i t e r z u g e b e n . ( A N S A ) . Y G K - B U R