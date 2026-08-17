(ANSA) - BOZEN, 17 AUG - Als die Rittner Bahn im Jahr 1907 erstmals ihre Fahrt aufnahm, sah die Welt der Mobilität noch grundlegend anders aus. Trotzdem begann damals am Ritten eine Mobilitätsgeschichte, die bis heute weitergeschrieben wird. Anlässlich ihres 119. Geburtstags am 13. August wurde genau diese lange Geschichte bei einer Sonderfahrt mit dem historischen "Rittner Bahnl" wieder lebendig. Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider unterstreicht: "die Rittner Bahn ist Geschichte, die fährt. Genau deshalb investieren wir in ihre Zukunft mit moderneren, barrierefreien Fahrzeugen und einer nachhaltigen Erneuerung der Flotte. So bleibt sie auch für kommende Generationen ein wichtiger Teil der Mobilität am Ritten." Wer heute in einen historischen Wagen der Rittner Bahn steigt, steigt zugleich in ein Stück Südtiroler Mobilitätsgeschichte ein. Seit mehr als einem Jahrhundert prägt die Bahn den Ritten. Generationen von Fahrgästen sind mit ihr unterwegs gewesen, technische Entwicklungen kamen und gingen, die Ansprüche an Mobilität veränderten sich grundlegend. Bei der Geburtstagsfahrt machten Werkstattleiter Martin Broy und Bahnexperte Klaus Demar diese Geschichte für die Teilnehmenden greifbar. Während draußen die vertraute Landschaft des Rittens vorbeizog, erzählten sie von den Anfängen der Bahn, von technischen Besonderheiten und von Geschichten, die sich in beinahe zwölf Jahrzehnten Bahnbetrieb angesammelt haben. Die Geschichte der Rittner Bahn steht nicht hinter Glas in einem Museum. Sie fährt und bewegt Menschen. Der "Geburtstag" war deshalb nicht nur ein Blick zurück, sondern erinnerte auch daran, welchen Wert es hat, historische Infrastruktur zu bewahren, weiterzuentwickeln und an kommende Generationen weiterzugeben. (ANSA). YGK-BUR
Rittner Bahn begeht 119 Jahre Mobilitätsgeschichte
17 agosto 2026 • 13:08