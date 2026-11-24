TRENTO. Una realtà fondamentale per l'economia trentina, ma anche un presidio sociale che ogni giorno garantisce servizi essenziali a scuole, università, aziende e strutture assistenziali. È il ruolo riconosciuto a Risto3 dall'assessore provinciale alla cooperazione Mario Tonina, intervenuto all'assemblea ordinaria dei soci nella sala conferenze InCooperazione di Trento.

«Risto3 non è semplicemente un'azienda della ristorazione collettiva, ma una colonna fondamentale del tessuto economico, sociale e cooperativo del Trentino», ha dichiarato Tonina. «Dietro i numeri non ci sono soltanto statistiche, ma dignità del lavoro e un impegno quotidiano per garantire nutrizione e benessere».

L'assessore ha affrontato anche le difficoltà che interessano il settore, a partire dall'aumento dei costi, dalla carenza di personale e dalla revisione dei prezzi negli appalti pubblici. Questioni sulle quali la Provincia intende mantenere alta l'attenzione, sostenendo le imprese cooperative e i lavoratori.

«Non abbiamo intenzione di fare passi indietro. Siamo al vostro fianco per sostenere l'occupazione, valorizzare le competenze, superare la logica del massimo ribasso e premiare la qualità, soprattutto il lavoro regolare e dignitoso», ha ribadito Tonina.

Durante l'assemblea, alla quale ha partecipato anche il direttore generale della Federazione trentina della Cooperazione Alessandro Ceschi, la presidente Santagiuliana e i vicepresidenti Maja Minuz e Mirko Vaccaro hanno illustrato l'andamento commerciale, la situazione delle spese e le principali sfide della cooperativa.

L'incontro si è concluso con un approfondimento sulla base sociale e un confronto con Valeria Maria Messina, confermando l'attenzione alle prospettive future della ristorazione collettiva trentina.