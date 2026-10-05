BOZEN - Das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost der Agentur für Bevölkerungsschutz und das Landesamt für Straßenbau Nord/Ost in der Landesabteilung Tiefbau führen derzeit nach einem Projekt des Ingenieurstudios Bergmeister gemeinsam Arbeiten an der Rienz im Bereich des Kniepasses durch. "Die Arbeitsgruppe mit Vorarbeiter Hubert Brugger wird die Rienz auf einer Länge von knapp 500 Metern um etwa die Hälfte ihrer Breite, also um rund 15 Meter verlegen", berichtet Martin Moser vom Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost. Der betroffene Abschnitt erstreckt sich von der Behelfsbrücke zur Schottergrube bachaufwärts. Durch die Verlegung des Flusslaufs entsteht zwischen Straße und Rienz ein ausreichend breiter Schutzstreifen. Dadurch werden einerseits die Verkehrssicherheit und der Schutz der Infrastruktur gegen Hochwasserereignisse wesentlich erhöht, andererseits erhält der Flussabschnitt durch die Renaturierung einen ökologischen Mehrwert. Die Wildbacharbeiter haben am 30. September mit den Arbeiten begonnen. Nach den Rodungsarbeiten an den bestehenden Uferstreifen werden sie das orografisch linke Ufer bis zur geplanten neuen Uferkante abtragen und provisorische Maßnahmen zur Umleitung der Rienz schaffen. Abschließend werden sie einen Damm auf der orografisch rechten Seite aufschütten und Uferböschungen mit Zyklopensteinen sichern. Das Flussbett wird mit Buhnen und Störsteinen gestaltet, um den Lebensraum der Fische aufzuwerten. Die neuen Uferstreifen werden abschließend begrünt, um die biologische Vielfalt wieder herzustellen.