BRUXELLES - Le perdite legate al clima in Europa e le sue regioni potrebbero toccare i 2.400 miliardi di euro tra il 2031 e 2050. Il dato emerge dal rapporto sullo 'Stato delle regioni e delle città 2026' realizzato dal Comitato europeo delle Regioni e presentato per l'avvio della 24esima Settimana europea delle regioni e delle città a Bruxelles. Per prevenire e mitigare l'impatto delle catastrofi naturali vengono stimati come necessari 69 miliardi di euro di investimenti annuali. "Senza tali investimenti, i territori diventeranno inabitabili, non competitivi o isolati, il che indebolirebbe sia la coesione che il mercato unico", mette in guardia il report.