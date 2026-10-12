BRUXELLES - L'Europa non potrà rafforzare la propria competitività su scala globale se indebolirà la sua coesione interna. È il monito che lanciano i territori dell'Ue nell'annuale rapporto sullo 'Stato delle regioni e delle città 2026' realizzato dal Comitato europeo delle Regioni e presentato per l'avvio della 24esima Settimana europea delle regioni e delle città a Bruxelles. Il rapporto mette in guardia in particolare dal rischio che il nuovo impianto del bilancio pluriennale, con una maggiore enfasi sulla competitività settoriale e una gestione più centralizzata delle risorse, finisca per ampliare le disparità territoriali e compromettere la competitività a lungo termine. "La coesione e la competitività devono essere perseguite come condizioni reciproche", si legge nel report, in cui i territori dell'Ue sottolineano che la competitività si realizza attraverso le imprese, le infrastrutture, le università e gli ecosistemi locali. Nel negoziato sul prossimo quadro finanziario 2028-2034, l'Ue oggi è un bivio e la posta in gioco è la "definizione della geopolitica della coesione europea".